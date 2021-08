Aangifte tegen beurs waar nazispullen en Jodenster werden verhandeld

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en het Centraal Joods Overleg (CJO) doen aangifte tegen de organisator van een militariabeurs afgelopen zondag in Houten.

Op die beurs werden dolken met hakenkruisen, SS-insignes, SS-uniformstukken en ook twee Jodensterren te koop aangeboden. Het tv-programma Kassa bracht de voorwerpen met een verborgen camera in beeld. Bij een van de sterren zat het identiteitsbewijs van de draagster. De vraagprijs was 2500 euro.

CJO-voorzitter: dit kwetst heel erg

CJO-voorzitter Ronny Naftaniel is geschokt. "De Tweede Wereldoorlog leeft nog in alle aderen van de Joodse gemeenschap. Dit kwetst heel erg. Heel afschuwelijk om te zien dat aan deze verderfelijke politieke ideologie zo veel geld wordt verdiend", zei hij in de uitzending.

Over het aanbieden van de Jodenster zei hij: "De een zijn dood is de ander zijn brood. Daar komt het op neer. Het is echt walgelijk."

Naftaniel erkent dat niet iedereen die deze spullen koopt een nazi hoeft te zijn. "Maar er is geen enkele garantie voor. Er is geen enkele zeef die de goeden van de slechten onderscheidt."

Zijn organisatie en het CIDI doen daarom aangifte voor het aanbieden van nazipropaganda. "De rechter moet hierover oordelen."

Van geen kwaad bewust

Beursorganisator Gaston Vrolings zat ook in de uitzending. Hij begrijpt dat Naftaniel geschokt is. Volgens hem liet Kassa te weinig zien dat meer dan de helft van de spullen op de beurs van de geallieerde legers afkomstig was. "Ik zou ook denken wat gebeurt dáár."

Hij zei dat hij ook geregeld twee Joodse vrouwen op bezoek krijgt die voorlichting geven op scholen. Ze zijn dan op zoek naar voorwerpen die ze daarbij kunnen gebruiken. Ook is hij benaderd door een veilinghuis dat spullen zoekt voor het Joods Historisch Museum in Amsterdam.

De te koop aangeboden Jodensterren vindt hij "heftig". "Daar zit een heel beladen geschiedenis aan vast. Daar zal je op een integere manier mee om moeten gaan."

Verbod

De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner zei tegen Kassa dat hij minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat vragen de wet aan te scherpen, waardoor dit soort beurzen niet meer gehouden kan worden.

Grapperhaus gaat dat onderzoeken, aldus Kassa.