Wapen waarmee Billy the Kid werd gedood voor miljoenen geveild

De revolver waarmee bandiet Billy the Kid werd gedood, is op een Amerikaanse veiling voor omgerekend 5 miljoen euro verkocht. Een anonieme verzamelaar kocht het "iconische stukje geschiedenis van een van de belangrijkste gebeurtenissen in het Wilde Westen", zoals veilinghuis Bonham's het vuurwapen omschreef.

Billy the Kid is nog altijd een van de meest beruchte criminelen uit de geschiedenis VS. Toen hij op zijn 21ste werd doodgeschoten had hij al naam gemaakt als veedief, en zeker acht mensen doodgeschoten. Door verhalen in de pulppers was hij hard op weg een beroemdheid te worden.

Na een doodvonnis en een spectaculaire ontsnapping wist zijn voormalige vriend Pat Garrett The Kid op te sporen en op 14 juli 1881 in een hinderlaag door zijn hart te schieten. De sheriff gebruikte daarbij de .44-40 Colt die hij op een bendelid van de crimineel had buitgemaakt.