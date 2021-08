Wel of geen samenwerking tussen PvdA en GroenLinks: wat besluit de achterban?

De leden van GroenLinks en de PvdA bespreken vandaag of hun partijen meer moeten samenwerken. In de eerste plaats voor de formatiebesprekingen en deelname aan een nieuw kabinet. In de tweede plaats om op de langere termijn meer politieke macht te krijgen.

Vooral bij de PvdA wordt het spannend. Daar is een duidelijke verdeeldheid over samenwerking met GroenLinks. En de PvdA-leden mogen stemmen over verschillende moties, wat de uitkomst onvoorspelbaar maakt.

Veel enthousiasme voor een kabinet met de VVD toonden de partijleiders aan de vooravond van hun partijbijeenkomsten niet. Ploumen (PvdA) zei gisteravond bij Op1: "Ik wil liever helemaal niet met Mark Rutte of de VVD, maar laten we onder ogen zien dat ze de verkiezingen hebben gewonnen." Klaver (GroenLinks): "Ik ga niet zeggen dat we in een kabinet gaan zitten want dat weet ik nog niet. Ik ben ook niet bang om 'nee' te zeggen en keihard samen oppositie te voeren."

Maar ze willen het in ieder geval samen proberen, zeggen ze.

De linkse samenwerking komt overigens niet uit de lucht vallen. Vorig jaar stemden de leden op het GroenLinks-congres al hiervoor. Zij riepen de partijtop op om met PvdA, SP, D66 en PvdD "samen de onderhandelingen in te gaan" en met een linkse, progressieve agenda "het publieke debat en machtsvorming" op te zoeken. Dat is precies wat partijleider Klaver nu doet.

En ook Ploumen kreeg een mandaat. Al vóór de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 stemden de PvdA-leden voor samenwerking tussen de twee partijen bij de kabinetsformatie.