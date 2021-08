Kat overleeft 52 dagen in leegstaande woning

Nieuwe bewoners van een huis in Schiedam schrokken toen ze afgelopen zaterdag de deur van hun pas gekochte woning openden: er vloog een sterk vermagerde kat het gebouw uit die er 52 dagen opgesloten had gezeten.

De nieuwe eigenaren hadden het huis blind gekocht op een veiling nadat de vorige bewoner met de noorderzon was vertrokken. Sinds het vertrek van de vorige eigenaar begin juli was er niemand meer in het huis geweest.

De dierenambulance kon het dier vangen en meenemen om weer aan te sterken. De kater, inmiddels Finn gedoopt, was vermagerd en van slag door zijn eenzame verblijf, maar sterkte na wat eten, een infuus, een ontworming en vaccinaties weer aan. Wel zat er papier in zijn ontlasting, een teken dat hij wanhopig op zoek was naar iets om te eten.

"Wat een verschrikkelijk idee dat hij zo lang naar eten heeft gezocht", zegt een medewerker van de opvang op Facebook. "Er moet iets van een druppelende kraan zijn geweest", speculeert Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming bij omroep Rijnmond over hoe Finn zijn dorst moet hebben gelest.

Nieuw baasje

Door zijn nare ervaring is Finn angstig geworden en blaast hij soms naar de hulpverleners. "Dat komt allemaal wel goed met de hoeveelheid geduld, liefde en aandacht waarmee hij hier door zijn verzorgers wordt overspoeld", verzekert de dierenambulance.

De politie zoekt nog de vorige eigenaar van het huis om erachter te komen hoe Finn kon achterblijven in het lege huis. De opvang gaat binnenkort op zoek naar een nieuw baasje voor de kater.

Een crowdfundingsactie om de verzorgingskosten te financieren is succesvol: het streefbedrag van 428,85 is al meer dan dubbel binnen.