Chinese 'boyband' met 10-jarigen na drie dagen weer opgedoekt

Dat viel niet in goede aarde bij het publiek. Er stak een storm van kritiek op. Onder meer op Weibo, een sociaal medium in China, werden zorgen geuit over de exploitatie van de kinderen. "Zitten in de volgende band straks kinderen uit de peuteropvang?", smaalde een van de critici.

Het agentschap van de Panda Boys ging na twee dagen door het stof. Het ging niet om financieel gewin, stelde het management, maar om "iets betekenisvols te doen met kinderen die van zingen en dansen houden". Dat kon de verontwaardiging niet temperen, dus besloot het agentschap de band een dag later maar helemaal op te doeken.

Hordes meisjes

De populariteit van boy- en ook girlbands in China is groot, weet Judith van de Bovenkamp, Chinakenner en blogger bij China2025.nl. "In Shanghai zag ik twee jaar geleden een lid van een populaire zanger van zo'n boyband omringd door fans. Er wilden hordes meisjes met hem op de foto. Het is een hele industrie, overgewaaid uit Zuid-Korea. Je ziet vaak dat Chinese bands eerst naar Zuid-Korea gaan, daar bekend worden en dan weer terugkomen."

De Koreaanse muziekstroming K-pop is dan ook ontzettend populair. NOS Stories dook eerder in de wereld rond K-pop: