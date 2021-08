Wetenschappers ontdekken per toeval noordelijkste eiland ter wereld

Qeqertaq Avannarleq

Voor de wetenschappelijke commissie die zich wellicht gaat buigen over de naam van het eiland heeft het team alvast een suggestie: Qeqertaq Avannarleq. Veel fantasie hebben ze daar overigens niet op losgelaten. De naam klinkt misschien exotisch, maar betekent "het meest noordelijke eiland" in het Kalaallisut, de taal van Groenland.

Of Denemarken, waar Groenland bestuurlijk onder valt, territoriale rechten kan laten gelden is nog niet helemaal duidelijk. Volgens experts voldoet het weliswaar aan alle criteria waaraan een eiland moet voldoen, maar er is ook een kans dat de landmassa toch een bank blijkt te zijn. Die verdwijnt bij vloed weer onder water. "Zulke eilanden komen en gaan", zegt de Deense hoogleraar geologie Rene Forsberg relativerend over de ontdekking.