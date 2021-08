Weer terugroepacties vanwege ethyleenoxide. Wat is het risico?

Opnieuw worden voedingsmiddelen teruggeroepen omdat de verboden stof ethyleenoxide erin is aangetroffen. Na sesamzaad en gember gaat het nu om voedingssupplementen, tomatensaus met het verdikkingsmiddel johannesbroodpitmeel en vermicelli. Het is de zoveelste terugroepactie sinds september vorig jaar.

"De terugroepactie heeft grote impact en vergeleken met eerdere terugroepacties is dit de grootste die ik heb gezien in dertien jaar tijd", zegt Wouter Bruin, directeur van De Online Drogist.

Vorig jaar zijn vanwege dezelfde stof zo'n 268 partijen sesamzaad uit de handel gehaald, laat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) weten. Het ging om onder meer sesampasta, koekjes en sesambrood. Bij elkaar ongeveer 5.238.000 kilo.

Dat de stof nu weer opduikt, is geen toeval. Mogelijk zit ethyleenoxide al jaren in ons voedsel, zeggen deskundigen. Maar nu moeten producten waar het in zit terug. Want hoewel er volgens de NVWA geen acuut gezondheidsrisico is, is het wel slecht voor mensen om langdurig, regelmatig en in hoge concentraties ethyleenoxide binnen te krijgen.

Wat is ethyleenoxide voor stofje, hoe komt het terecht in ons voedsel en wat zijn de risico's?

Waarom worden producten met ethyleenoxide nu teruggeroepen?

Ethyleenoxide is een bestrijdingsmiddel dat bacteriën, schimmels en virussen doodt. De eerste officiële veiligheidswaarschuwing in Nederland voor voedsel dat verontreinigd was met ethyleenoxide komt uit september 2020, van sesamzaad. Omdat ethyleenoxide niet verboden is in India, werd het sesamzaad daar met ethyleenoxide ontsmet en kon het Europa binnenkomen.

"De bron van besmetting ligt buiten Europa. Op wereldniveau wordt geprobeerd om daar wat aan te doen, maar dat werkt niet altijd", zegt Cees de Heer, expert voedselveiligheid van de NVWA.