Doden en gewonden bij explosies op militaire basis Kazachstan

In Kazachstan zijn bij explosies op een militaire basis zeker vijf militairen omgekomen en negentig gewond geraakt. De explosies ontstonden nadat een opslagloods met explosieven in brand was gevlogen.

De militairen probeerden het vuur te blussen, maar toen ze daarmee bezig waren, ging het mis. Volgens de legerleiding waren er zeker tien zware explosies.

Omdat er rekening wordt gehouden met nieuwe ontploffingen, zijn wegen en spoorlijnen in de wijde omgeving afgesloten. Ook zijn honderden bewoners van huizen in de buurt geëvacueerd.

Tweede keer, minister neemt ontslag

De explosieven werden twee jaar geleden in de loods opgeslagen nadat ze waren weggehaald van een andere basis na een brand en een serie explosies. Bij dat ongeluk kwamen vier militairen om.

De minister van Defensie heeft nu zijn ontslag aangekondigd.