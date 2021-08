Dakar-coureur Ton van Genugten omgekomen bij val in mestsilo Best

Een 38-jarige man uit Eersel is overleden na een val in een mestsilo bij een agrarisch bedrijf in Best. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer Dakar-coureur Ton van Genugten (38).

De man viel vanmiddag door een nog onbekende oorzaak in de silo. Een specialistisch team van de brandweer haalde hem eruit, maar hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Van Genugten maakte deel uit van het Dakar-team De Rooy. "Het is een zwarte dag, ongelofelijk", zegt Gerard de Rooy tegen Omroep Brabant. "Ik heb er geen woorden voor. Het is heel erg triest."

Van Genugten reed meerdere keren mee in het Dakar-team van De Rooy. Hij deed zes keer mee aan de Dakar-rally, tussen 2013 en 2018. Ook dit jaar zou hij weer deel uitmaken van het team.