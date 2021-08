Pleidooien in PvdA voor en tegen fusie met GroenLinks

Op de ledenraad van de PvdA komen zaterdag zeer uiteenlopende meningen aan de orde over de linkse samenwerking. Ze variëren van het vormen van één fractie van PvdA en GroenLinks, ook na de formatie, tot een stellige afwijzing daarvan.

De extra bijeenkomst met de leden gaat over de ontwikkelingen in de formatie. Directe aanleiding is de bekendmaking, vorige week, van PvdA-leider Ploumen en GroenLinks-voorman Klaver dat ze één onderhandelingsteam gaan vormen en dat over de onderhandelingen wordt overlegd in één 'gelegenheidsfractie'.

De ledenraad zal zich zaterdag buigen over twaalf moties, van onder anderen Frank van de Wolde, een van de zeven kandidaat-voorzitters van de PvdA. Hij staat achter het idee om de twee fracties in de formatie samen te laten optrekken, maar gaat nog een stap verder: hij wil dat PvdA en GroenLinks onderzoeken of de fracties ook los van de formatie kunnen worden samengevoegd.

'Groot draagvlak'

In een toelichting zegt Van de Wolde dat onder de achterbannen groot draagvlak is voor nauwere samenwerking en dat de verkiezingsprogramma's van PvdA en GroenLinks sterk op elkaar lijken.

De Jonge Socialisten komen met een soortgelijke oproep: zij willen dat de PvdA "tijdens en vooral na de formatie één gedeelde fractie met GroenLinks vormt". Ook zij benadrukken dat de twee partijen steeds meer dezelfde waarden en standpunten uitdragen.

'Kiezers hadden het moeten weten'

Maar er zijn ook moties die zich tegen een fusie uitspreken. In een ervan wordt gezegd dat een samengaan van de fracties niet lijkt te zijn ingegeven door het partijbelang, maar door de wens om mee te regeren. In een van de moties staat ook dat kiezers het recht hebben om vóór verkiezingen over een fusie te worden geïnformeerd en dat dat niet is gebeurd,

Op de ledenraad zijn verder pleidooien om helemaal niet meer te onderhandelen over een kabinet onder leiding van VVD-leider Rutte. Een integer landsbestuur zou niet mogelijk zijn zolang Rutte premier is.

Behalve de PvdA praat ook GroenLinks zaterdag met de leden over linkse samenwerking. Die bijeenkomst is alleen bedoeld om vragen te beantwoorden en "verder het gesprek te voeren". Er wordt niet gestemd over voorstellen of moties. Zowel de PvdA als GroenLinks zal een extra congres houden als de partijen een regeerakoord sluiten.