Amnesty: Qatar moet doodsoorzaak arbeidsmigranten beter onderzoeken

In het nieuwe rapport wijst Amnesty erop dat de temperaturen in Qatar oplopen tot 40 graden en dat arbeidsmigranten vaak lange werkdagen maken en lichamelijk zwaar werk verrichten.

De autoriteiten in Qatar hebben de afgelopen jaren wel maatregelen genomen. Het is al langer verboden om in de heetste maanden midden op de dag te werken. In mei is dit verbod uitgebreid en kregen werknemers het recht om te stoppen met werken als ze zich zorgen maken over hittestress.

Te vrijblijvend

In het Amnesty-onderzoek zegt David Wegman, gezondheids- en veiligheidsexpert in de bouwsector, dat de nieuwe wet weliswaar een verbetering is, maar dat de regels nog te vrijblijvend zijn.

Amnesty roept de autoriteiten van Qatar op om deze wetten nog verder aan te scherpen. Ook dringt de organisatie aan op beter onderzoek naar de doodsoorzaken en ruimere compensatie voor nabestaanden. "Qatar is een van de rijkste landen ter wereld en het kan zich niet alleen veroorloven om veel beter te doen, het is ook verplicht om dat te doen", zegt Amnesty-directeur Oudshoorn.