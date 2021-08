'Nederlander (21) die in Lissabon vriendin doodde, werd verdacht van huiselijk geweld'

De 21-jarige Nederlander die afgelopen zaterdag zijn vriendin zou hebben doodgeslagen in Lissabon, werd al verdacht van huiselijk geweld. De Portugese krant Correio da Manhã schrijft dat het slachtoffer bij de politie in Nederland verschillende meldingen had gedaan van huiselijk geweld door haar partner.

De 20-jarige vrouw uit Enschede overleed zaterdag in het ziekenhuis nadat ze ernstig werd mishandeld, vermoedelijk door haar vriend. Waarschijnlijk ontstond er ruzie omdat het stel vanwege overlast uit een hostel was gezet. Justitie in Portugal verdenkt de Nederlandse man ervan dat hij zijn vriendin met meerdere klappen om het leven heeft gebracht. Ook zou hij haar tegen het hoofd geschopt hebben.

Het stel woonde vorig jaar een aantal maanden samen in Enschede. De vrouw zou daar bij de politie een paar keer melding hebben gedaan van huiselijk geweld. RTV Oost, dat de broer van de verdachte sprak, schrijft dat de man in Hengelo werd begeleid door een instelling voor probleemjongeren.

Verloofd

Sinds september woonden de twee in Lissabon, waar ze allebei een baan hadden. Ze waren verloofd en deelden een appartement. Sinds een week of twee verbleven ze om onduidelijke redenen in een hostel.

De Nederlander belde na het incident zelf de politie en werd ter plaatse gearresteerd. Hij is afgelopen maandag voorgeleid en moet in voorlopige hechtenis blijven.