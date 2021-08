Tekort IC-verpleegkundigen: 'Ziekenhuizen kunnen dit niet meer zelf oplossen'

Maar ook aan de voorkant moet er wat gebeuren. Naast structurele oplossingen moeten er eerst zo snel mogelijk meer mensen worden opgeleid, vindt Van der Voort. Hij pleit voor een spoedopleiding. "Het lukt ziekenhuizen niet meer om het probleem zelf op te lossen. De nood is zo hoog dat onder de regie van het ministerie van VWS in één jaar tijd een groot aantal IC-verpleegkundigen opgeleid zou moeten worden." Hij wijst erop dat de opleiding in het buitenland vaak al korter is dan een jaar.

Van zo'n massale omscholing is nu nog geen sprake. Vorig jaar lag het opleiden van nieuw IC-personeel zelfs even stil. Tijdens de eerste golf is iedereen die kon, gaan meehelpen op de IC's, zegt Rowan Marijnissen van verpleegkundigenberoepsvereniging V&VN. Ook docenten van hogescholen en opleidingscentra. "Die zijn allemaal ingezet in de zorg. Daarnaast was lesgeven lastiger met de afstandsregels. Daarom heeft het stilgelegen. Maar het is zo snel mogelijk weer opgestart."

'Achterdeur wijd open'

Marijnissen, zelf IC-verpleegkundige, weet hoe zwaar het werk is. "Fysiek is het zwaar. Je moet veel tillen. De complexiteit is enorm en de emotionele belasting is ook hoog. Naast mensen met covid liggen er ook bijvoorbeeld kankerpatiënten, en heb je de zorg voor kinderen en hun ouders. We blijven allemaal mens. De mentale belasting is enorm. Dat is ook een reden dat mensen het vak verlaten."

Ze noemt de vooruitzichten voor het komende najaar heel zorgelijk. "Het blijft continu druk. Je komt niet op adem. We weten dat covid-19 onder ons blijft. Je weet dat de marge voor wat we aan IC-patiënten kunnen opvangen klein is. Wat als iedereen terugkomt van vakantie? De weeromstandigheden wat minder worden? Wat doet het virus dan?"

Meer mensen opleiden gaat het probleem niet oplossen, denkt Marijnissen. "Het heeft niet veel zin om meer mensen aan de voordeur binnen te laten, als de achterdeur wijd openstaat. Het is nu heel aantrekkelijk om de IC te verlaten, want je kunt heel veel met die opleiding. Dus moet je het aantrekkelijker maken om op de IC te blijven. Bijvoorbeeld door betere arbeidsvoorwaarden, maar ook door IC-verpleegkundigen meer zeggenschap te geven."