Segers herhaalt: minderheidskabinet goede optie, maar ChristenUnie niet uit running

ChristenUnie-leider Segers vindt een minderheidskabinet "een heel goede optie". Hij sluit deelname van zijn eigen partij aan een kabinet niet uit, hoewel de kans "niet groter is geworden", zei hij na een gesprek met informateur Hamer.

Segers geeft twee redenen waarom hij voorstander is van een minderheidskabinet. Als eerste omdat het zoeken naar een meerderheidscoalitie de laatste vijf maanden niet tot resultaat heeft geleid. "Er zijn van beide zijden kwalificaties over partijen gegeven die het moeilijk maken om door te praten."

Open verhoudingen

Volgens de ChristenUnie-leider zou het ook goed zijn voor de verhouding met de Tweede Kamer, in het kader van de nieuwe bestuurscultuur waar rond de verkiezingen in het voorjaar veel over werd gesproken. "Dan heb je een kabinet dat iedere keer op inhoud een meerderheid moet vinden en dat geeft open verhoudingen." Maanden terug noemde Segers de minderheids-optie overigens ook al.

Dat de ChristenUnie in een volgend kabinet komt, sluit Segers niet uit. Maar de kans is wat hem betreft niet groter geworden de laatste tijd. Dat komt vooral doordat het formatiedocument van VVD en D66 "een behoorlijk liberaal stuk" is en dat D66 zijn partij "ongewenst" vindt.

Segers betoogt verder nogmaals dat de partijen die het voortouw hebben, D66 en VVD, knopen moeten doorhakken. Bijvoorbeeld over de optie om te praten met GroenLinks én PvdA. "Daar heb ik nog geen conclusie over gezien."

Volgordelijkheid

Verkiezingswinnaar VVD wil al vanaf het begin niet met GroenLinks én PvdA in een kabinet. Een aankondiging vorige week van vergaande samenwerking tussen de twee bij de formatie heeft daar geen verandering in gebracht. De tweede winnaar van de verkiezingen, D66, wil het juist wel.

Mocht de 'linkse optie' definitief van tafel gaan, dan komt niet automatisch zijn partij in beeld, zegt Segers. "Het is niet een soort volgordelijkheid. Zo van: daarna zijn wij aan de beurt."

Gisteren waren de andere vijf partijen die nog in de running zijn bij Hamer. Over die gesprekken kwam niet veel naar buiten. Komende zaterdag spreken de GroenLinks-top en die van de PvdA met hun respectievelijke leden over de formatie en linkse samenwerking.