Driekwart regio's weer op economisch niveau van voor coronacrisis

De economie is in driekwart van de regio's in Nederland op het niveau van voor de coronacrisis of hoger. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de 52 regio's was in de helft de economie groter dan het tweede kwartaal van 2019. In veertien regio's was de economie even groot.

Toch is de gehele Nederlandse economie 0,4 procent kleiner dan in het tweede kwartaal van 2019. Dat komt doordat de regio's die het economisch slecht doen over het algemeen groter zijn.

Zo is in twaalf regio's de economie kleiner dan voor corona. Met name de regio's Haarlemmermeer en Amsterdam zijn hard geraakt door corona. De economie is in de Haarlemmermeer 18 procent kleiner en in Amsterdam 8 procent kleiner dan in 2019.