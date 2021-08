Rolling Stones-drummer Charlie Watts overleden

De drummer van de Rolling Stones, Charlie Watts is overleden. Dat heeft de agent van de rockgroep laten weten. Charlie Watts was 80 jaar oud. Hij overleed in een ziekenhuis in Londen, in het bijzijn van zijn familie, aldus zijn agent.

Vorige week had Watts al aangekondigd dat hij niet mee zou gaan met de komende tournee van de Rolling Stones. Hij had net een medische ingreep ondergaan en zijn artsen adviseerden hem om rust te houden.

Eind 1962 sloot Watts zich aan bij de Rolling Stones, waar hij tot zijn dood in speelde, samen met Mick Jagger en Keith Richards. Door het tijdschrift Rolling Stone werd hij in 2019 op de twaalfde plaats gezet van de ranglijst van de honderd beste drummers in de geschiedenis van de popmuziek.

Bekende artiesten hebben op sociale media hun condoleances uitgesproken. Zanger Bryan Adams herinnert zich Watts als "een van de beste rockdrummers ooit". "We gaan je missen man", schrijft drummer Ringo Starr van The Beatles. "Een van de stijlvolste mannen ooit en zulk goed gezelschap", tweet zanger Elton John.