Onderzoeksraad neemt onderzoek naar veiligheid Peter R. de Vries over

De huidige advocaten van Nabil B., Peter de Schouten en Onno de Jong, zijn tevreden met de toezeggingen van Grapperhaus en hebben vertrouwen in de onafhankelijkheid van dit onderzoek.

"Peter krijgen we er niet mee terug, maar dit is wel wat we wilden", zegt Schouten. "We zullen er als haviken bovenop zitten om te kijken of het goed gaat, maar de Onderzoeksraad zal zeker zorgen dat dit onderzoek boven iedere twijfel verheven is."

De advocaten zijn ook blij dat de reikwijdte van het onderzoek is vergroot. Naast de dood van Peter R. de Vries, zal de OVV ook de moord op de onschuldige broer van de kroongetuige en de moord op zijn toenmalige advocaat onderzoeken.

Wens van de nabestaanden

"Daarmee is de minister ook tegemoetgekomen aan de wens van de nabestaanden", zegt Schouten. "Zij hebben daar ook nadrukkelijk om gevraagd."

Schouten verwacht dat het onderzoek wel eens een jaar in beslag kan nemen. "Dat vinden we geen enkel probleem. De OVV kan altijd tussentijds bevindingen rapporteren om te voorkomen dat er meer slachtoffers vallen."