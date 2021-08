Partijen willen opheldering over delen privégegevens door Kamer van Koophandel

Bij1 en D66 willen opheldering van het kabinet over de manier waarop de Kamer van Koophandel met privéadressen is omgegaan.

Een ex-advocaat heeft de gegevens van zo'n 1800 mensen gekregen, terwijl hij daar geen recht op had, bevestigt de Kamer van Koophandel.

Volgens de Kamerleden Simons en Van Ginneken gaat het om gegevens van onder anderen Kamerleden, (ex-)bestuursleden van Bij1 en Dwars, de jongerenorganisatie van GroenLinks, en van studentenbond LSVb.

De Kamer van Koophandel heeft de betrokkenen er vorige week zelf over geïnformeerd dat adressen zijn opgevraagd door een vroegere advocaat. Toen kondigde de instantie ook aan dat er maatregelen zijn genomen om dit voortaan te voorkomen en dat de kwestie is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Handelsregister

Alleen een beperkt aantal instanties en beroepsgroepen kan bij de Kamer van Koophandel gegevens uit het Handelsregister opvragen waaraan ook privéadressen zijn gekoppeld. Onder die beroepsgroepen is ook de advocatuur, maar nu blijkt dat iemand informatie heeft gekregen die zichzelf uit het advocatenregister heeft laten schrappen.

De Kamer van Koophandel zegt dit ten zeerste te betreuren. De instantie heeft de vroegere advocaat benaderd en die heeft verklaard dat hij de gegevens heeft vernietigd. Hij heeft geen toegang meer tot het niet-openbare deel van het register.

Politieke of criminele motieven

De Kamerleden vragen waarom de voormalige advocaat de adressen wilde hebben en of hij mogelijk politieke of criminele motieven had. Als het kabinet dat niet weet, moet dat alsnog worden onderzocht, zeggen Bij1 en D66.

Simons en Van Ginneken vragen zich ook af waarom uitschrijving uit het advocatenregister niet automatisch leidt tot het ontzeggen van toegang tot deze adressen. "En gaat er geen alarm af als iemand van 2000 personen gegevens opvraagt?", willen ze weten.

Nog 92 andere gevallen

Inmiddels heeft de Kamer van Koophandel ontdekt dat nog in 92 andere gevallen ex-advocaten ten onrechte informatie hebben opgevraagd. "De normale gang van zaken is dat als je als advocaat stopt, je schriftelijk de autorisatie bij ons laat intrekken. Het is duidelijk dat onze controle tekortgeschoten is en daarom treffen we maatregelen", zegt de Kamer. De advocaten om wie het gaat hebben inmiddels geen toegang meer.

Onderzocht wordt nu of er nog meer beroepsgroepen zijn waarvan ex-medewerkers bij gegevens konden.