Vol orderboek bij baggeraar Boskalis, onder meer in hoogwaterbescherming

Dijken ophogen, havens uitgraven en land aanleggen voor een luchthaven in de Filipijnen: baggeraar Boskalis heeft de afgelopen tijd veel opdrachten binnengehaald. Het totale orderboek is nu 5,5 miljard euro waard, blijkt uit de halfjaarcijfers. Dat is een record.

In Nederland gaat Boskalis onder andere aan de slag met het project Meanderende Maas, dat deel uitmaakt van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Boskalis is ook betrokken bij de versterking van de Markermeerdijken, de IJsseldijk Zwolle-Olst en de IJsseldijken in de Krimpenerwaard.

"Aan de ene kant krijgen we werk omdat land beschermd moet worden", zegt ceo Peter Berdowski in het NOS Radio 1 Journaal. "Aan de andere kant omdat we meehelpen in de energietransitie." In het laatste geval gaat het met name om offshore windparken. 43 procent van de omzet kwam uit die hoek.

"We zijn inmiddels betrokken bij de aanleg van 100 windparken op zee", zegt Berdowski. Wereldwijd is Boskalis daarmee volgens de ceo één van de grootste spelers. Boskalis doet grondonderzoek, legt funderingen en kabels en zet grote transformatoren neer.

Nieuwe strategie

Boskalis begint binnenkort met het opstellen van een nieuwe strategie voor de komende jaren. Volgens de onderneming zal een belangrijke pijler in dit plan de rol zijn van Boskalis bij het beteugelen van de gevolgen van klimaatverandering. "Wij verwachten de komende decennia veel werk uit deze hoek", zegt Berdowski. "30 tot 40 procent van de wereldbevolking woont in kuststreken die bedreigd worden."

Het bedrijf, dat dit jaar ook betrokken was bij het bergen van het in het Suezkanaal gestrande containerschip Ever Given, maakte 72 miljoen euro winst.