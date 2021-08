WO II-veteraan ontmoet Italianen met wie hij 77 jaar terug op de foto ging

Een bijzondere reünie gisteren op het vliegveld van Bologna: de 97-jarige Amerikaanse Tweede Wereldoorlog-veteraan Martin Adler ontmoette daar de Italiaanse Bruno Naldi en zijn zussen Mafalda en Giuliana. Het bijzondere daaraan? De laatste keer dat ze elkaar zagen was 77 jaar geleden.

Adler ging in 1944 als jonge militair lachend op de foto met de drie kinderen om te vieren dat de Duitsers waren vertrokken uit hun geboortedorp Monterenzio, in de provincie Bologna. Adler werd door de drie gezien als hun persoonlijke bevrijder.

'Bambini, bambini!'

Bij de eerste ontmoeting ging het destijds nog bijna mis: de moeder van de kinderen had de drie verstopt in een grote rieten mand omdat ze militairen hoorde aankomen. Adler en een mede-soldaat dachten dat het huis leeg was en schrokken toen ze een geluid hoorden. Adler richtte zijn geweer op de mand, in de veronderstelling dat een Duitser zich erin had verstopt. "Toen kwam de moeder voor me staan", memoreert hij. "Ze duwde haar buik tegen mijn geweer terwijl ze schreeuwde: 'Bambini, bambini!' ('Kinderen, kinderen!'). Zij was de echte held, niet ik."

Bruno, Mafalda en Giuliana Naldi waren destijds kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar. Alleen Giuliana, met 80 jaar de jongste van de drie, heeft nog herinneringen aan het moment van de foto. "Ze waren aan het lachen. Ze waren blij dat ze niet hadden geschoten", herinnert ze zich.

Al die tijd bewaarde Adler de zwart-witfoto als kostbare herinnering. Via sociale media wisten de vier contact met elkaar te leggen, nadat een Italiaanse journalist de foto had opgemerkt en deze in een lokale krant werd geplaatst.

Bij aankomst op de luchthaven van Bologna werd Adler opgewacht door de familie Naldi. Net als 77 jaar geleden had hij Amerikaanse chocoladerepen meegenomen.