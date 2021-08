ROC Mondriaan in Den Haag gehackt: 'Medewerkers staan werkloos bij de vestigingen'

Onderwijsinstelling ROC Mondriaan in Den Haag is gehackt. Medewerkers en studenten kunnen niet meer bij bestanden en applicaties van de mbo-opleidingen.

De hack zou dit weekend zijn uitgevoerd en werd vandaag ontdekt toen medewerkers niet konden inloggen op de verschillende locaties van het ROC. De studenten hebben nu nog vakantie, het nieuwe schooljaar begint volgende week.

Medewerkers die zich willen voorbereiden op het nieuwe studiejaar "staan werkeloos bij de vestigingen" omdat ze niet in de systemen kunnen, zei iemand tegen Omroep West. Ook studenten kunnen niet meer inloggen.

Mogelijk aangepaste lessen

Hoe groot de schade van de digitale inbraak is, is nog onduidelijk. Ook is het volgens een woordvoerder nog niet te zeggen of alle systemen weer werken als het onderwijs weer van start gaat. "Wij hebben onze medewerkers gevraagd zich voor te bereiden op onderwijs met minder digitale middelen dan ze gewend zijn", aldus de woordvoerder. Studenten worden via de website, die nog wel in de lucht is, op de hoogte gehouden.

De opleiding heeft aangifte gedaan. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens is ingelicht. Specialisten onderzoeken op dit moment wat er precies is gebeurd, welke schade de hackers hebben aangericht en hoe de systemen snel weer toegankelijk gemaakt kunnen worden.

"We zetten alles op alles zodat het onderwijs vanaf volgende week kan starten", zegt bestuurslid Harry de Bruijn in een verklaring.