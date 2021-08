Hulporganisaties kunnen moeilijk geld overmaken door anti-terrorismeregels

Hulporganisaties hebben last van strenge regels die onder meer terrorismefinanciering moeten tegengaan. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS.

Als ze geld willen overmaken naar medewerkers, afdelingen of samenwerkende organisaties in gebieden waar ze hulp verlenen, vaak conflictgebieden, komen anti-terreurregels om de hoek kijken. Betalingen worden daardoor vertraagd of komen zelfs niet aan, en in het uiterste geval kan een bank de organisatie de wacht aanzetten.

"Wanneer geld binnenkomt is erg onvoorspelbaar", zegt Marjanne van Vliet in Syrië, waar ze noodhulp organiseert voor de christelijke hulporganisatie ZOA. Zij is afhankelijk van geld van de moederorganisatie in Nederland.

Ook voor noodhulp in Afghanistan zijn zeker na de machtsovername van de Taliban problemen te verwachten: geld bedoeld voor projecten in Afghanistan mag niet bij bijvoorbeeld de Taliban of Al-Qaida terechtkomen, maar dat is moeilijk helemaal uit te sluiten.

Steeds voorzichtiger

Banken worden door de aangescherpte wetgeving en boete-angst steeds voorzichtiger, melden betrokkenen binnen zowel banken als hulporganisaties. Het gaat daarbij allerminst uitsluitend om een Nederlands probleem: ook in andere Europese landen is het beleid streng, en de Amerikaanse boetes zijn berucht.

Het duurt sowieso weken tot geld binnenkomt, maar dat kan ook maanden zijn, en soms lukt het zelfs helemaal niet om geld over te maken. Ook moeten hulporganisaties regelmatig opnieuw uitleggen wat ze doen en waarom ze het geld moeten overmaken.