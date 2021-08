Tien dode kippen gevonden in vuilniszak in Oldenzaal

Medewerkers van de dierenambulance hebben in Oldenzaal een vuilniszak met tien dode kippen gevonden. De politie onderzoekt wie de dieren daar heeft gedumpt.

De dode dieren werden woensdag gevonden. Volgens de politie zaten in de vuilniszak de restanten van ongeveer tien bruine vleeskippen. Hoe de kippen om het leven zijn gekomen is onbekend, maar de politie houdt er rekening mee dat de dieren zijn gebruikt om honden te trainen voor hondengevechten.

Wreed einde

"Opvallend is dat deze kippen ogenschijnlijk wreed aan hun einde zijn gekomen", schrijft de politie op Facebook. "Onderzoek zal uitwijzen of hier een strafbaar feit is gepleegd." De politie roept getuigen of mensen met meer informatie op zich te melden.

Volgens de politie zijn in een weide naast de vindplaats ook nog vijftien levende kippen van dezelfde soort gevonden. Deze dieren zijn door de dierenambulance meegenomen en elders ondergebracht, meldt RTV Oost.