Acht woningen ontruimd bij brand in appartementencomplex Den Haag

In een woning aan de Meppelweg in Den Haag heeft vanochtend brand gewoed. Acht woningen van het appartementencomplex werden ontruimd, inmiddels mogen de bewoners weer terug naar huis, meldt de brandweer.

De brand ontstond even voor 08.00 uur. Volgens Omroep West was hij snel onder controle. Er raakte niemand gewond. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog niet bekend. De politie doet nog onderzoek.

Volgens een fotograaf ter plaatse bevond zich in de getroffen woning een hennepkwekerij. De politie kan dit niet bevestigen. "Wij krijgen veel signalen binnen dat het zou gaan om een hennepkwekerij en dat dat de oorzaak van de brand was. Onderzoek moet dat nog uitwijzen", aldus een woordvoerder.