Prinses Marie van Liechtenstein overleden

Prinses Marie van Liechtenstein is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was de vrouw van vorst Hans Adam II, het staatshoofd van de dwergstaat.

Marie werd woensdag in een Zwitsers ziekenhuis opgenomen nadat ze een beroerte had gehad. Daar overleed ze gisteren. Volgens het Liechtensteinse hof stierf ze vredig en in het bijzijn van haar familie.

De in Praag geboren Marie trouwde in 1967 met Hans Adam, die toen nog erfprins van Liechtenstein was. Ze kregen vier kinderen. Marie stond bekend als sociaal geëngageerd en als kunstliefhebber. Ook was ze dertig jaar voorzitter van het Rode Kruis in Liechtenstein.

Liechtenstein, dat tussen Zwitserland en Oostenrijk in ligt, is een parlementaire democratie, geleid door de vorst. Hans Adam droeg zijn bevoegdheden in 2004 al over aan zijn oudste zoon Alois, maar bleef in functie. Pas wanneer hij overlijdt, wordt de titel van vorst overgedragen.