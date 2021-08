Tubbergen herdenkt boerenopstand van 1971 met spektakelstuk

Met een theatervoorstelling later dit jaar herdenkt Tubbergen de boerenopstand van 1971.

Het Twentse dorp stond destijds in vuur en vlam door de omstreden ruilverkavelingsplannen van de provincie. Boeren trokken ten strijde met mestwagens, brandbommen en hooivorken. De politie beantwoordde het protest met gummiknuppels. Vandaag beginnen de audities voor de voorstelling die theaterproducent Gerard Cornelisse over de boerenopstand maakt.

Het mag dan een halve eeuw geleden zijn, Tubbergen is nog steeds verdeeld. "Sommige mensen lieten meteen al weten niet mee te willen werken aan deze productie", zegt Cornelisse bij RTV Oost. "Je merkte dat de opstand destijds binnen sommige families een splijtzwam vormde. Bepaalde gezinsleden waren ervoor, anderen faliekant tegen. Die opstand heeft hele families uiteengedreven."

Huis burgemeester in brand

De opstand draaide om ruilverkaveling, waarbij de ene boer land moest ruilen met de andere boer zodat er logische gebiedsgrenzen ontstonden en de overheid gemakkelijker rechte wegen of spoorlijnen kon aanleggen. Maar in Tubbergen ging dat in 1971 helemaal mis. Dagenlang domineerde de kwestie de voorpagina's. Honderden boeren protesteerden, waarbij het flink uit de hand liep. Een aantal boeren stak zelfs het huis van burgemeester Lodewijk Schepers in brand.

De burgemeester zelf reageerde Twents nuchter. Een dag na de brandstichting zei hij in het Reformatorisch Dagblad: "Al hadden ze me voor m'n kop gegooid, dan nog was ik de boeren blijven vertrouwen. We moeten verder gaan en gezamenlijk ons mooi Twenteland dienen. Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet; ik ben eigenlijk niet eens zo ontevreden".

Aanloop naar de rellen

Voldoende stof dus voor een theatervoorstelling. Cornelisse, die eerder ook de geschiedenis van machinefabriek Stork in Hengelo tot leven bracht in een musical, zegt zich nu te concentreren op de voorgeschiedenis van de opstand. "Wat we vooral willen laten zien, is het hele proces in aanloop naar de de rellen. Dat is het verhaal waar het in de Boerenopstand om draait", aldus de producent.

De drie hoofdrollen worden gespeeld door beroepsacteurs. Vandaag zijn er audities voor twintig andere rollen in een sporthal in Tubbergen. In totaal hebben zich 155 kandidaten gemeld. "Een enorm mooi aantal, waar we erg blij mee zijn. Anderzijds betekent het ook nog een hele opgave als zoveel mensen auditie gaan doen", zegt co-producent Ellen Wisse.

In november is de eerste voorstelling. De laatste voorstelling staat gepland voor 21 december: de dag waarop het vijftig jaar geleden in Tubbergen tot een uitbarsting kwam.