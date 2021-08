Jongeren bestormen kermis Almere

Weulink beklaagt zich over het gebrek aan beveiliging op het kermisterrein: "We hebben maar één politieauto gezien en er zijn maar zes bewakingsmensen voor het hele terrein". Een woordvoerder van de politie wil er verder weinig over kwijt: "Normaal gesproken wordt er geen extra politie ingezet bij een kermis, maar als er een incident is, handelen we wel".

Het Almeerse VVD-raadslid Koen Bokhorst reageert op twitter: