Taakstraf voor dodelijke aanvaring 15-jarig meisje met speedboot

Een 35-jarige man uit Koudekerke heeft een taakstraf van 200 uur opgelegd gekregen voor het veroorzaken van een fataal ongeluk met een speedboot in Zoutelande. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam vandaag bepaald. Bij het ongeluk kwam een 15-jarig meisje uit het Limburgse Neer om het leven.

Naast de werkstraf moet de man de nabestaanden van het meisje 20.000 euro aan smartegeld betalen. Hij is ook veroordeeld voor het besturen van een boot onder invloed van alcohol.

Het ongeluk gebeurde in juli 2019, een warme zomerdag. Het slachtoffer dobberde samen met haar stiefbroer in een rubberbootje toen er een speedboot op hen afkwam. De bestuurder van de boot had net zijn ouders afgezet op het strand en voer weer richting zee. Hij zag het bootje over het oog.

De jongen kon nog net op tijd wegspringen, het meisje werd geraakt en overleed ter plekke. Haar moeder en veel andere badgasten waren getuige van het ongeluk.

Spijt

De straf valt iets lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM wilde dat de man een voorwaardelijke celstraf van twee maanden, een werkstraf van 240 uur en een vaarverbod voor drie jaar opgelegd zou krijgen, schrijft Omroep Zeeland. De rechter nam in de strafbepaling mee dat de aanvaring ook veel impact heeft gehad op de bestuurder. Bij een eerdere zitting zei hij heel veel spijt te hebben van zijn handelen. "Ik vind dit super verschrikkelijk. Ik heb dit nooit gewild", zei hij.

De moeder van het slachtoffer richtte zich die dag tot de dader. "Er is er maar één schuldig en dat ben jij", zei ze. Haar dochter was haar enige kind.

De zaak werd in Amsterdam behandeld omdat alle incidenten op de Noordzee onder het functioneel pakket vallen.