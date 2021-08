Politie Pakistan zoekt honderden mannen na aanranding vrouw in park

De politie wil nu aan de hand van de video's de identiteit van alle betrokken mannen achterhalen. Ook worden beelden van bewakingscamera's in de omgeving van het park bekeken en de politie heeft gesproken met ooggetuigen.

Seksueel misbruik van vrouwen is een groot probleem in Pakistan. Ruim een half jaar geleden werd een wet van kracht waardoor verkrachters strenger kunnen worden gestraft, maar veel verdachten komen er nog steeds met lichte straffen vanaf, of ze krijgen helemaal geen straf. Slachtoffers worden vaak aan hun lot overgelaten.

Bekende Pakistanen en politici hebben na de aanval in Lahore opgeroepen tot een hardere aanpak van het seksueel geweld in het land. Het is de vraag of de regering daar nu wel gehoor aan geeft: onlangs zei de premier van Pakistan nog dat vrouwen geen korte kleding moeten dragen, "omdat mannen nu eenmaal geen robots zijn".