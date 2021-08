PvdA-fractie wil blok vormen met GroenLinks in formatie

De Tweede Kamerfractie van de PvdA is bereid in de formatie een blok te vormen met de fractie van GroenLinks. De fractie heeft dat donderdagochtend besloten in een fractievergadering, zeggen bronnen bij de PvdA. Zij zeggen dat naar aanleiding van het bericht over een fractiefusie als mogelijke uitweg voor de impasse in de formatie.

Een volledige fractiefusie gaat de PvdA-fractie nu nog te ver, maar op het gebied van de formatie zouden de twee linkse partijen wel volledig samen moeten opereren. Dat betekent gezamenlijke fractievergaderingen over de formatie, gezamenlijke besluiten nemen over de formatie en gezamenlijk onderhandelen met andere partijen over een regeerakkoord.

Over zaken die niks met de formatie te maken hebben, zouden beide partijen nog wel aparte fractievergaderingen houden, hoewel de bronnen verwachten dat het uiteindelijk leidt tot een volwaardige fusie van de twee fracties.

'Het blijven twee aparte partijen'

Of de verdere samenwerking van de twee fracties de formatie gaat bespoedigen, valt te betwijfelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. "Ze gaan dan misschien wel als één fractie opereren, maar het blijven twee aparte partijen met samen zeventien zetels, waar CDA en VVD eigenlijk niet op zitten te wachten."

CDA en VVD zeggen al vanaf de start van de formatie niet met PvdA en GroenLinks in een vijfpartijenkabinet te willen, omdat er maar vier partijen nodig zijn voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Een extra partij zou de coalitie onnodig instabiel maken, is de vrees. Het is vraag of de blokvorming die vrees voldoende kan wegnemen.

Daarnaast speelt voor het CDA wellicht ook mee dat de partij met vijftien zetels de kleinste aan de onderhandelingstafel is. "Dat is geen wenkend perspectief voor het CDA", zegt Boom.

Niet zonder elkaar regeren

PvdA en GroenLinks zeggen op hun beurt al maanden niet zonder elkaar te gaan regeren. De twee partijen spreken al langer over meer samenwerking en zelfs over een fusie van de twee partijen. Op dit moment werken de fracties in de Tweede Kamer al nauw samen op een aantal onderwerpen.

"Het voornemen om een blok te vormen is een vergaande en ongebruikelijke stap middenin een formatieproces", zegt verslaggever Boom. "Het kan ertoe leiden dat samenwerking op links, waar al jaren over wordt gesproken, eindelijk van de grond komt, en mogelijk zelfs leidt tot een rood-groene fusiepartij."

GroenLinks geeft geen commentaar op de mogelijke blokvorming met de PvdA, maar ontkent niet dat verregaande samenwerking aanstaande is.