Bomdreiger rond Capitool opgepakt

Een man die bij het Capitool in Washington D.C stond en beweerde bommen in zijn pick-upwagen te hebben, heeft zich overgegeven en is opgepakt.

In een livestreamvideo op Facebook was te zien hoe een man sprak in een wagen die geparkeerd stond op een stoep, buiten de bibliotheek achter het Capitool. Daarin zei de man dat hij president Biden wilde spreken. De politie nam de melding zeer serieus.

De hulpdiensten waren in grote getale aanwezig bij het Capitool: