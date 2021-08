Zwangere non-binaire transpersoon wil geen moeder genoemd worden

Een echtpaar dat binnenkort een eerste kind verwacht, gaat via de rechter afdwingen dat in de geboorteakte straks geen moeder wordt geregistreerd. In plaats daarvan wil de zwangere Ryan Ramharak worden geregistreerd als 'ouder'.

In geboorteaktes wordt nu degene die het kind heeft gedragen automatisch aangeduid als de moeder. De 29-jarige non-binaire transpersoon Ramharak vindt dat niet passen. "Ik voel me niet de moeder, ook niet de vader, maar de ouder."

Voor Ramharak, die geen 'hij' of 'zij' maar 'die' wil worden genoemd, is die terminologie belangrijk. "Het gaat er ook om hoe je door de buitenwereld wordt aangesproken. Bijvoorbeeld als je naar het buitenland reist of je kind gaat aanmelden op school. Dan is het fijn om papieren te hebben die reflecteren dat je de ouder bent."