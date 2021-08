Bosbranden in Frankrijk en Griekenland nog niet onder controle

De bosbranden die al enkele dagen woeden in Frankrijk en Griekenland zijn nog niet onder controle. De weersomstandigheden in Frankrijk zijn wel verbeterd; de wind is iets gaan liggen. Maar in de Var-regio woeden in 7000 hectare bos nog steeds branden. Het merendeel van dat gebied, vlakbij Saint-Tropez aan de Côte d'Azur, is in as gelegd.

In Frankrijk zijn sinds maandagnacht zevenduizend mensen geëvacueerd. In de plaats Grimaud zijn zeker twee mensen door het vuur omgekomen.

"De as kwam overal"

De Nederlandse Astrid Pompen is met haar man en twee kinderen op vakantie in Le Plan-de-la-Tour, een plaats dichtbij de bosbranden. "Het begon maandagavond, het werd heel donker. We dachten eerst heel onschuldig dat het onweer was en zijn gaan slapen", vertelt Pompen in het NOS Radio 1 Journaal. "De volgende dag zagen we overal grote rookwolken, dus het zat toch niet helemaal goed."

Het dorp op zeven kilometer afstand van hun vakantiehuis werd ontruimd. "Het vuur ging heel snel, we werden wel angstig. We zitten in een stenen huis, maar wel omringd door bosgebied. We hebben heel internet afgestruind en vonden een oproep van de burgemeester om het gebied links van ons te evacueren. Maar we wisten niet of dat ook voor ons gold."

Pompen was dinsdagavond eerst van plan in het gehuurde huis te blijven. "Maar de rook werd zo dik, ook in ons huisje. En de as kwam overal. Dus we vonden het niet meer verantwoord om daar te slapen. We zijn met de kinderen naar de kust gereden." Na een vergeefse zoektocht naar een slaapplek vond de man van Pompen een bericht op Twitter met de locatie van opvangcentra. "Het was een soort gymzaal. Daar zijn we heengereden."

Branden woeden ook in Griekenland

Ook in Griekenland woeden bosbranden. Een brand in Vilia, 60 kilometer ten westen van Athene, heeft de afgelopen vier dagen al duizenden hectaren bos verwoest. Meerdere dorpen in het gebied zijn geëvacueerd.

Polen heeft brandweertroepen naar het gebied gestuurd om Griekenland te helpen. Later vandaag wordt een krachtige wind voorspeld die het werk kan belemmeren.

Bij Athene vechten honderden brandweerlieden tegen het vuur: