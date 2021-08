Burgemeester Zandvoort: camping bij Formule 1 niet te vergelijken met festival

De burgemeester zegt de negatieve reactie van de evenementenbranche wel te kunnen begrijpen: "Maar dat is een gevolg van de keuzes die ze in Den Haag maken. Wij zijn in Zandvoort in ieder geval heel blij dat we in beperkte setting door kunnen gaan met organiseren van de Formule 1."

Mes in de rug

DJ Michiel Veenstra van KINK verwoordt de onvrede van veel muzikanten en festivalorganisatoren. Dat de burgemeester de camping neerzet als "een van de vele in Zandvoort" vindt hij onzin. "Als je naar de foto's en teksten op de website kijkt, is het allemaal: kom kamperen naast het circuit, word wakker in je 538 Dutch Grand Prix Village Tent, de slaapplek waar iedere Formule 1-liefhebber jaloers op is. Het woord festivalcamping staat er nog net niet bij."

Voor veel festivalorganisatoren, die al niet begrepen dat hossend publiek in voetbalstadions wel is toegestaan, voelt het toestaan van de Formule 1 met ook nog een camping erbij bijna als een mes in de rug, zegt Veenstra. "Het lijkt wel of ze iets tegen muzikanten hebben. De Zwarte Cross is ook een race-evenement, met muziek eromheen. Dat mag dan weer niet."