'Topcrimineel overgeplaatst na zware intimidatie van gevangenispersoneel Zaanstad'

Justitie heeft Lysander de R. gisteravond met spoed uit zijn cel in Zaanstad gehaald en overgeplaatst naar een andere gevangenis. Dat meldt De Telegraaf.

De krant berichtte vanochtend dat personeel van de gevangenis in Zaanstad zwaar door hem werd geïntimideerd. De R. zou een schrikbewind in de gevangenis hebben gevoerd. Personeel en medegedetineerden zouden doodsbang voor hem zijn geweest.

Lysander de R. was de leider van het beruchtste chapter van de Hells Angels in Haarlem. Leden van die afdeling zijn veroordeeld voor onder meer afpersing, mishandelingen en bedreigingen. Twee burgemeesters moesten vanwege die bedreigingen zwaar worden beveiligd.

De R. spreekt aantijgingen tegen

De advocaat van De R. zegt dat zijn cliënt verbaasd is over het artikel. "Het Justitieel Complex Zaanstad wordt onterecht afgeschilderd alsof het feitelijk geen gevangenis zou zijn. Mijn cliënt zit echter sinds 2018 opgesloten achter slot en grendel en zo ervaart hij dat ook. Hij moet net als elke andere gedetineerde voor veel zaken toestemming vragen en verder gelden voor hem dezelfde regels als voor iedere andere gedetineerde", zegt de advocaat in De Telegraaf.

De R. richtte in de gevangenis in Zaanstad een nieuwe motorclub op: MC Hardliners. Volgens De Telegraaf is dat een kloon van de Hells Angels.

Bronnen hebben tegen de krant gezegd dat de 39-jarige Lysander de R. die nieuwe club vanuit de gevangenis aanstuurde. Hij zou daarbij gebruik hebben gemaakt van mobiele telefoons van medegedetineerden. Hij perste die gevangenen af.

Meer vrijheid, minder controle

De R. was voorzitter van de Gedetineerden Commissie (Gedeko). Daardoor had hij als enige gedetineerde in Zaanstad toegang tot andere afdelingen en kon hij dus minder worden gecontroleerd. Hij bepaalde ook wat er op zijn afdeling gebeurde en niemand durfde daartegen op te treden, zeggen de bronnen. De advocaat van De R. spreekt dat dus tegen.

De R. is meerdere keren gezien op werkplekken van medewerkers, waar hij gewoon achter een computer ging zitten. De R. beschikte over gegevens van afdelingshoofden en andere leidinggevenden. Mogelijk had hij die van een usb-stick gehaald. Sommige medewerkers waren daardoor doodsbang en durfden niet meer tegen hem op te treden.

"Niemand durft zijn vingers te branden aan De R. De angst is groot", zei een van de bronnen tegen De Telegraaf. Dat verhaal wordt door anonieme medewerkers en gedetineerden bevestigd.

Klachten kwamen bij De R. terecht

Bewakers en gedetineerden zouden meerdere keren bij leidinggevenden aan de bel hebben getrokken, maar er gebeurde volgens hen te weinig. "Klachten die werden ingediend bij een afdelingshoofd belandden bij De R. Die intimideerde vervolgens de personen van wie de meldingen afkomstig waren", zegt een medewerker.

Een van de melders zou mishandeld zijn en bewakingscamera's zouden dat ook hebben opgenomen, maar dat zou niet tot consequenties hebben geleid.

Grootste en modernste gevangenis

De Dienst Justitiële Inrichtingen zegt dat de zaak rond Lysander de R. wordt onderzocht, maar wil in De Telegraaf verder niet ingaan op individuele gevallen.

De gevangenis in Zaanstad is de grootste en modernste van het land. Het is niet duidelijk waar Lysander de R. nu gevangen zit.