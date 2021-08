Wekdienst 18/8: Kamer wordt bijgepraat over corona • R. Kelly moet voorkomen

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Tweede Kamer wordt weer bijgepraat over corona, in de technische briefing van het RIVM. Aansluitend is er een debat.

Zanger R. Kelly moet in New York voorkomen voor onder meer seksueel misbruik, afpersing, mensenhandel en omkoping.

In het buitenland wordt gedebatteerd over de situatie in Afghanistan: onder meer het Duitse kabinet en het Britse Hogerhuis komen samen. De Duitse evacuatiemissie werd gisteravond hervat.

Wat heb je gemist?

Het is niet gelukt om een groep Afghanen en Nederlanders te evacueren uit Kabul. Het grote vrachtvliegtuig dat daarvoor bedoeld was, is gisteravond opgestegen met slechts veertig mensen aan boord. Volgens Defensie kregen Afghanen geen toegang tot het vliegveld. De Amerikaanse militairen die de luchthaven beveiligen en de vluchten coördineren zouden hen hebben tegengehouden.

Een bron die nauw contact onderhoudt met Nederlanders op het vliegveld zegt tegen de NOS dat er 's middags door Amerikanen is geschoten, vermoedelijk als waarschuwing in verband met toestromende drukte bij de ingang. Daarbij is één persoon om het leven gekomen. Deze bron denkt dat dat incident er mede toe heeft geleid dat de toegang tot het vliegveld is afgesloten.

Ander nieuws uit de nacht

Dodental Haïti loopt op tot 1941, storm bezorgt daklozen extra overlast: Nog lang niet alle ingestorte huizen en gebouwen zijn doorzocht door reddingswerkers. Daarom zal het aantal doden naar verwachting nog verder stijgen. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de tropische storm Grace die over Haiti raasde.

Reeks aanhoudingen voor lynchpartij na natuurbranden Algerije: De politie in Algerije heeft nog eens 25 mensen opgepakt voor de dood van een man die ten onrechte beschuldigd werd van het stichten van natuurbranden. In totaal zitten nu 61 mensen vast.

En dan nog even dit:

In een supermarkt in Sydney heeft een drie meter lange python voor opschudding gezorgd. Het dier gleed door de schappen in de kruidenafdeling. Australische klanten reageerden opvallend kalm op het incident. Een van hen schreef "alleen in Australië!" in een Facebookpost. Bij een tweede klant dook de slang zo'n 20 centimeter naast haar gezicht op. "Hij wilde alleen maar hallo zeggen", zei ze tegen The Guardian. Ze wist door haar werk als vrijwilliger met slangen hoe ze het reptiel moest vangen, haalde thuis haar spullen op en wist het dier weg te krijgen. De python is vrijgelaten in de natuur in de omgeving.