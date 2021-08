'Ik leef al anderhalf jaar in thuisisolatie met mijn gezin'

Artsen die patiënten met een verminderde afweer behandelen zien in hun spreekkamers regelmatig mensen die in zak en as zitten. Door hun gebrekkig werkende of onderdrukte afweersysteem is hun vrijheid ernstig beperkt. Dat duurt al sinds het coronavirus rondgaat. Vaccins brengen daar vaak geen verandering in, omdat die hen veelal onvoldoende of niet beschermen.

Annelies Hilgersom en Cato Peekel herkennen dit. In 2007 kreeg Hilgersom een donornier van haar man. Ze is gevaccineerd, maar dat helpt haar niet omdat ze veel afweeronderdrukkende medicijnen gebruikt. Dat moet om te voorkomen dat haar lichaam de nier van haar man afstoot.

Hilgersom zit al anderhalf jaar in thuisisolatie met haar gezin. Haar zoon volgde de laatste maanden van groep 8 en de eerste klas van de middelbare school online. Annelies' angst dat het virus via haar zoon het huis binnenkomt is te groot.

Ook Peekel is bang voor corona. "Als ik het krijg is de kans groot dat ik eraan overlijd." Een van haar kinderen is net 18 geworden, maar er is thuis geen feest geweest. Vier van haar kinderen en haar man zijn gevaccineerd. Haar oudste dochter laat zich wekelijks twee keer testen.

"Ik slik dagelijks 48 pillen", zegt ze in deze video: