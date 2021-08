Cricketbond onderzoekt mogelijk racisme bij wedstrijd topclubs

De Nederlandse cricketbond KNCB heeft een onderzoek ingesteld naar een mogelijk racistisch incident tijdens een duel tussen HCC uit Den Haag en VOC uit Rotterdam. De wedstrijd tussen de twee Topklasseclubs werd zondag gestaakt, nadat een VOC-speler iets tegen een tegenstander had geroepen.

Volgens het AD werd een Indiase speler van HCC een "fucking Indian" genoemd, waarna hij van het veld stapte. Een teamgenoot zegt tegen de krant dat hij "te geëmotioneerd was om verder te spelen".

De KNCB zegt iedere vorm van racisme en discriminatie te veroordelen. "Cricket is een sport, die er juist om bekendstaat mensen van verschillende culturen bij elkaar te brengen en te verenigen. Een incident als dit past daar niet bij."

Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek naar het incident is afgerond. Ook is het onbekend of en wanneer de wedstrijd wordt hervat.