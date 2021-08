Verdachte van doden en in brand steken Haagse vrouw naar Pieter Baan Centrum

De 41-jarige Ferry T., die verdacht wordt van het doden en in brand steken van de 23-jarige Haagse Renée Barendregt, wordt psychologisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum. In de eerste inleidende zitting besloot de rechtbank in afwachting van het onderzoek de voorlopige hechtenis te verlengen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt T. ervan de vrouw in mei met meerdere messteken om het leven te hebben gebracht in Scheveningen. Hij zou het lichaam in brand hebben gestoken om het misdrijf te verhullen.

T. was via een videoverbinding aanwezig bij de zitting. Hij zei het "verschrikkelijk" te vinden wat er met de vrouw is gebeurd en elke dag met haar familie mee te leven.

Het OM is bezig met forensisch onderzoek om te bepalen of er ook sprake was van een zedenmisdrijf. De volgende inleidende zitting staat gepland op 3 november.