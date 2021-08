Brits binnenlands toerisme leidt tot huizencrisis, hoge prijzen en overlast

Cornwalls prachtige kustlijnen, ruige rotsen en ansichtkaart-dorpjes trekken elk jaar miljoenen bezoekers vanuit de hele wereld. Maar deze zomer zijn het vooral de Britten zelf die op Cornwalls beroemde stranden liggen.

Vier op de vijf Engelsen hebben deze zomer gekozen voor een staycation - een vakantie in eigen land - in plaats van populaire vakantiebestemmingen zoals Spanje en Frankrijk. Door de deltavariant van het coronavirus, reisrestricties en dure PCR-testen is een overzeese vakantie voor veel Britten dit jaar in het water gevallen.

Maar de grote aantallen vakantiegangers in eigen land brengen de nodige problemen met zich mee. In populaire gebieden als Cornwall en Devon heeft de toegenomen vraag naar vakantiewoningen en tweede huizen een al sudderende huizencrisis tot een kookpunt gebracht. Op sommige plekken is 80 procent van de woningen inmiddels opgekocht als vakantiehuis of verhuurlocatie.

"Er is nu zoveel vraag naar vakantiehuizen, dat lokale bewoners min of meer uit hun huizen worden gedrukt", zegt Monique Collins uit Newquay in Cornwall. Ze heeft een stichting die mensen met een laag inkomen helpt een woning te vinden. Ze krijgt inmiddels zo'n vier telefoontjes per dag van mensen die op straat worden gezet. "Ze worden uit hun huis gezet omdat de huisbaas het pand op Airbnb wil zetten of voor krankzinnige prijzen wil verkopen", legt ze uit. "Mensen die hier vandaan komen, zitten nu in tenten of stacaravans, ze kunnen nergens heen."

'Geen huis meer te vinden'

Het overkwam Scott Midgley, die bij viersterrenhotel The Headland aan de kust van Newquay werkt. Hij kreeg van zijn huisbaas een maand de tijd om te vertrekken. "Gelukkig bood het hotel waar ik werk me een tijdelijke kamer, anders was ik op straat terechtgekomen", zegt hij. "Voor mensen met een horecasalaris, zoals ik, is er geen huis meer te vinden. En als je er een kan vinden, is het met deze hoge huurprijzen kiezen tussen je huur betalen of boodschappen kunnen doen."

Volgens de gemeente South Hams in Devon is de situatie gevaarlijk aan het worden. "We noemen het nu nog een huizencrisis, maar als het doorgaat wordt het een noodsituatie", zegt gemeenteraadslid Judy Pearce. "Er zijn geen huizen meer voor mensen die hier in het ziekenhuis werken, in het onderwijs, of bijvoorbeeld voor de lokale reddingsbrigade. Terwijl deze mensen essentieel zijn voor onze gemeenschap."

Pearce vindt dat er op landelijk niveau meer regulering moet komen om het groeiende aantal vakantiewoningen en tweede huizen terug te dringen. "Woningen waren hier al duur, maar door de pandemie is de prijs dusdanig opgedreven, dat het onbetaalbaar is geworden."

Schapen van klif gejaagd

Niet alleen op de huizenmarkt levert het binnenlandse toerisme problemen op, ook lokale boeren hebben last van de grote aantallen bezoekers. "Mensen lopen door je velden heen en laten hekken open waardoor mijn vee wegloopt. Ze hebben geen respect voor het platteland", zegt schapenboer Richard Rossiter uit Salcombe in Devon.

Hij is dan ook niet bepaald blij met de stroom toeristen uit eigen land: