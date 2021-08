2349 nieuwe besmettingen, percentage positieve tests stijgt

Bij het RIVM werden 6 overleden covid-patiënten gemeld. Dat is evenveel als gemiddeld afgelopen week. De week ervoor was het aantal doden per dag gemiddeld even hoog. Een maand geleden overleed er gemiddeld nog maar één persoon per dag aan de gevolgen van het coronavirus.

Ouderen lopen relatief veel risico als ze het coronavirus krijgen. Daarom registreert het RIVM in hoeveel verpleeghuizen recent coronagevallen waren. Er zijn nu 175 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 163.