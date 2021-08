Voor het eerst in jaren 'zingt' de Drentse heide weer

De heide vaart wel bij de kletsnatte zomer. Na twee jaren van droogte en nauwelijks bloei, kleuren nu hele velden paars.

"Het is niet alleen de bloei, het is ook de heideplant zelf die weer jong, fris en krachtig is", zegt herder Elsbeth Mourik bij RTV Drenthe. "Je ziet dat-ie weer herrijst."

Mourik is herder van de schaapskudde in het Stroomdal, niet ver van Zuidlaren. Vorig jaar liet ze haar schapen noodgedwongen elders grazen. "De hei stond er erg slecht bij na twee hele droge jaren. Daar wilden we geen schapenbegrazing op hebben omdat het zo kwetsbaar was, We hebben de planten de tijd gegeven om weer goed terug te komen", aldus de herder. "Dit jaar met zoveel regen heeft het het goede resultaat gehad. De hei staat weer te bloeien."

Zoemende insecten

De heide is nu zelfs zo nat, dat de schapen er kunnen drinken uit kleine plasjes water. Kikkers springen tussen de planten door en de heide 'zingt' van de zoemende insecten. "Dat was vorig jaar tijdens de droge zomer niet voor te stellen", zegt Mourik.

Toch houdt de herder haar kudde in het gareel. De schapen mogen ongewenste planten zoals de braam, opeten. Zo voorkomen ze dat de heidevelden dichtgroeien. Maar van de bloeiende heide zelf moeten ze afblijven. Maurik: "Het zou zonde zijn als de bloemen nu al op geknabbeld worden.".