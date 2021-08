Opnieuw woning beschoten in Rotterdam

In Rotterdam is gisteravond een woning beschoten. De politie zegt dat er rond 22.30 uur meldingen binnenkwamen dat er schoten waren gehoord op de Feijenoordhaven in de wijk Feijenoord.

Niemand raakte gewond. Wel was een ruit van een woning gesneuveld, laat de politie weten.

Wie er heeft geschoten is niet bekend. Ook het motief is onduidelijk.

Reeks schietincidenten

De beschieting in Feijenoord is het zoveelste schietincident van de afgelopen weken in Rotterdam. Begin deze maand werd in meerdere straten geschoten. Onder meer een auto werd geraakt.

Buurtbewoners zijn bezorgd over het aantal schietincidenten in de stad. Maar volgens de politie is er geen verband tussen de incidenten en wordt er niet meer geschoten dan in andere jaren. Wel snapt de politie dat mensen het gevoel hebben dat er iets aan de hand is omdat de schietpartijen qua tijd en locatie zo dicht bij elkaar hebben plaatsgevonden.