Aantal slachtoffers overstromingen Turkije loopt op, Erdogan bezoekt getroffen gebied

Het aantal mensen dat is omgekomen door overstromingen en modderstromen in Noord-Turkije is opgelopen tot 27. Reddingsteams hebben sinds gisteren nog eens tien lichamen gevonden. Meer dan 300 mensen worden vermist.

Vier provincies aan de Zwarte Zee kregen woensdag hevige slagregens te verduren. Die veroorzaakten zware overstromingen, waardoor huizen, bruggen en auto's werden vernield en weggespoeld. Meer dan 1700 mensen zijn geëvacueerd, van wie een deel van daken werd gehaald door helikopters. Ze zijn tijdelijk ondergebracht in slaapzalen voor studenten.

De meeste slachtoffers zijn gevallen in de provincie Kastamonu, waar een rivier overstroomde en de stad Bozkurt onder water zette.

Jubileum

President Erdogan heeft festiviteiten rond het 20-jarige jubileum van zijn partij afgelast. Hij heeft het getroffen gebied vandaag bezocht en beloofde dat de verwoeste huizen, wegen en bruggen weer zullen worden opgebouwd.

De overstromingen in Noord-Turkije volgen op een andere natuurramp in het land, maar dan in het zuiden. Bij hevige bosbranden vielen in de provincies Mugla en Antalya zeker acht doden. Duizenden mensen moesten vluchten en grote stukken natuur werden door het vuur verwoest.

De provincies Bartin, Kastamonu en Sinop worden sinds eergisteren geteisterd door zware regenval. Straten zijn ondergelopen en huizen zijn verwoest, zo is op deze beelden van gisteren te zien: