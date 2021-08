Jeugddetentie en enkelband voor 17-jarige die medeleerling neerstak

Een 17-jarige jongen die in februari een medeleerling neerstak bij een middelbare school in Deurne is veroordeeld tot een jaar jeugddetentie, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Ook moet hij een uitgebreid behandelplan volgen en een schadevergoeding van ruim 1700 euro betalen.

De rechtbank in Den Bosch wil ook dat hij op vastgestelde tijden thuis is bij zijn ouders. Hij krijgt een elektronische enkelband om dit te controleren.

Zonder noemenswaardige aanleiding

Zowel de dader als het slachtoffer was leerling van De Korenaer in Deurne, een school voor kinderen met gedragsproblemen. Ze kregen begin dit jaar ruzie tijdens een sneeuwballengevecht, hoorde Omroep Brabant kort na het steekincident van een familielid van het slachtoffer. Daarbij zouden ook klappen zijn uitgedeeld.

De dag erop nam de dader een mes mee naar school. Toen hij de jongen zag, rende hij op hem af en stak hem in zijn zij. Het slachtoffer liep daarbij een steekwond op van zo'n 7 centimeter diep. Het mes ketste af op een rib, waardoor zijn lever en long niet werden geraakt.

Volgens de rechtbank stak de verdachte zonder noemenswaardige aanleiding en is hij niet alleen verantwoordelijk voor het lichamelijke letsel, maar ook voor het psychische leed bij het slachtoffer, schrijft Omroep Brabant.

Zwakbegaafd

Gezien zijn gedragsstoornis en zwakbegaafdheid beschouwt de rechtbank de 17-jarige als verminderd toerekeningsvatbaar. Omdat het gevaar op herhaling groot is, koppelt de rechtbank een aantal bijzondere voorwaarden aan het voorwaardelijke strafdeel van vier maanden, zoals een meldplicht bij de jeugdreclassering en een uitgebreid behandelplan.