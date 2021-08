Berlijn herdenkt bouw van de Muur, vandaag 60 jaar geleden

De muur zou 28 jaar blijven staan. Eind jaren 80 kwam een eind aan de communistische regimes in de Sovjet-Unie en andere landen in Oost-Europa. DDR-burgers wisten toen onder meer via Hongarije het Westen te bereiken.

Op 9 november 1989 maakten de DDR-leiders bekend dat er nieuwe reisregels voor Oost-Duitsers zouden komen. In de consternatie die ontstond over wanneer dat zou ingaan, ontstond grote drukte bij een van de grensovergangen in Berlijn en besloten grenswachten de muur te openen. Bijna een jaar later hield DDR op te bestaan en werden Oost- en West-Duitsland herenigd.