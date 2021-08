Schrijver en dichter K. Schippers (84) overleden

In Amsterdam is op 84-jarige leeftijd K. Schippers overleden. De schrijver en dichter leed al langere tijd aan kanker en kon niet meer behandeld worden. K. Schippers was een pseudoniem, hij werd geboren als Gerard Stigter.

Recent kwam er met Nu je het zegt nog een roman uit van K. Schippers. In 1963 debuteerde hij met de dichtbundel De waarheid als De Koe. Enkele jaren daarvoor was K. Schippers een van de medeoprichters van het tijdschrift Barbarber, samen met G. Brands en J. Bernlef.

Readymade

Als zodanig was hij een van de grondleggers van readymade-poëzie in Nederland. Readymade is een kunstvorm waarbij alledaagse voorwerpen als kunst worden gepresenteerd. Een van de bekendste voorbeelden is het urinoir van de Franse kunstenaar Marcel Duchamp. K. Schippers maakte veel gebruik van het poëtische equivalent van readymade.

Zo stond in een van de edities van Barbarber het gedicht Schildpad:

'De fam. v.d. Veer uit de Zeilmakerstraat mist haar 22 jaar oude schildpad. Ze is tot nog toe onvindbaar. De familie v.d. V. is zeer aan de schildpad gehecht. Ze had het dier reeds 17 jaar in haar bezit en indertijd gekregen van zoon E.v.d. Veer, die een paar jaar geleden in een Finse haven om het leven kwam. Ook als herinnering is de schildpad hen daarom zeer dierbaar.'

Mogelijk had K. Schippers de tekst gevonden in een huis-aan-huisblad, schrijft de Koninklijke Bibliotheek. Ook boodschappenbriefjes of gebruiksaanwijzingen konden poëzie worden. Op die manier werden triviaal lijkende zaken verheven tot kunst met een grote K.