Samsung-bestuurder voorwaardelijk vrijgelaten uit gevangenis

In Zuid-Korea is Samsung-bestuurder Lee Jae-yong na achttien maanden voorwaardelijk vrijgelaten uit de gevangenis. Hij is een van de 810 gevangenen die voorwaardelijk worden vrijgelaten ter gelegenheid van Bevrijdingsdag in Zuid-Korea. Het land viert dat er in 1945 een einde kwam aan de Japanse overheersing.

De bestuurder werd in eerste instantie veroordeeld tot vijf jaar cel vanwege omkoping en verduistering, maar kreeg uiteindelijk een celstraf van dertig maanden.

Samsung betaalde onder Lee tientallen miljoenen aan een vertrouwelinge van toenmalig president Park. In ruil daarvoor kreeg het bedrijf politieke steun voor bijvoorbeeld een fusie van twee dochterbedrijven. De zaak leidde ook tot de val van Park.

"Het spijt mij", zei Lee bij het verlaten van de gevangenis tegen verslaggevers. Hij werd in een zwarte limousine afgevoerd. Hij blijft wel in dienst van Samsung, maar kan vanwege een arbeidsverbod van vijf jaar mogelijk niet aan het werk. Lee kan een uitzondering aanvragen bij het ministerie van Justitie, maar het is onduidelijk of hij dat heeft gedaan.