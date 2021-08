Lars (18) is met gelakte nagels niet welkom achter de kassa

Hij ging er niet mee akkoord. Lars wil, net als zijn vrouwelijke collega's, nagellak kunnen dragen als hij daar zin in heeft. Onlangs volgde er opnieuw een gesprek met de bedrijfsleider. Daar was ook de supermarkteigenaar bij aanwezig. "Dat was wel even schrikken."

In het gesprek werd aangegeven dat Glanerbrug niet klaar was voor een jongen met gekleurde nagels achter de kassa. "Ze wilden in de supermarkt het gemiddelde van de omgeving weerspiegelen", zegt Lars. "Als jongen met nagellak pas je daar dus blijkbaar niet bij."

Lars vindt het jammer dat hij nu stopt met zijn werk bij de supermarkt. "Ik heb hier veel leuke collega's", vertelt hij. Zelfs als hij alsnog te horen zal krijgen dat hij toch welkom is met gelakte nagels, voelt hij er weinig voor om terug te komen. "Ik zou me er toch niet meer helemaal welkom voelen."

Steunbetuigingen

Zijn moeder deelde op Facebook het nieuws dat haar zoon stopt bij de supermarkt. Dat leverde honderden steunbetuigingen op. Lars zegt er blij mee te zijn. Omdat er ook heel reacties uit zijn dorp Glanerbrug bij zitten, voelt hij zich extra gesterkt. "Al die reacties zijn voor mij het bewijs dat Glanerbrug er wel klaar voor is."

In een reactie laat Jumbo weten de situatie te betreuren. "Dit is geen landelijk beleid van Jumbo. Bij Jumbo vinden we dat we van en voor iedereen zijn en ons beleid is gericht op gelijke behandeling van iedereen. Alle medewerkers moeten zich bij ons thuis kunnen voelen, waarin je als medewerker mag zijn wie je bent." De supermarktketen zegt wel dat de vestiging in Glanerbrug een eigen personeelsbeleid heeft.