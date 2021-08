Meerdere gewonden na steekpartijen in regio Rijnmond

Op de Blaak in het centrum van Rotterdam zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gebeurde dat na een ruzie. De twee slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar.

Niemand is opgepakt. Het is onduidelijk waar de ruzie over ging. De politie roept getuigen op zich te melden.

Capelle aan den IJssel

Eerder op de avond was er een steekincident in een woning in Capelle aan den IJssel na een ruzie in de huiselijke sfeer. Het slachtoffer en de vermoedelijke dader raakten niet levensbedreigend gewond, maar zijn voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft iemand aangehouden.